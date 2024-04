Alarmant: 75% dintre angajatorii din 21 de tari europene nu gasesc muncitori calificati

Cererea de forta de munca calificata in Europa a atins cote alarmante in 2023, afectand aproximativ 75% dintre angajatorii din 21 de tari europene. Aceasta cifra reprezinta o crestere semnificativa fata de nivelul de 42% inregistrat in 2018, reflectand o crestere de 33 de puncte procentuale intr-un interval de doar cinci ani. Practic, 75% dintre companii au cautat forta de munca cu pregatire, insa nu au gasit ceea ce aveau nevoie. Iar asta pune o presiune enorma pe economie.Analiza situatiei ... citește toată știrea