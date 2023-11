Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, 2 noiembrie, o hotarare care vizeaza declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor (atat a celor aflate in proprietate privata cat si a celor aflate in proprietatea Statului roman sau a primariilor) situate pe amplasamentul suplimentar pentru proiectul de reabilitarea sectiunilor Brasov - Apata si Cata - Sighisoara. Terenurile ce urmeaza a fi expropriate se afla pe raza comunelor Bod (judetul Brasov) si Vanatori (judetul Mures)."Pe ... citeste toata stirea