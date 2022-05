Ambasadorul Iranului, in vizita la Prefectura Brasov

Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, l-a primit miercuri, 18 mai, la sediul institutiei, pe Excelenta Sa Seyed Hossein Sadat Meidani, ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania. Prefectura Brasov a mentionat ca intalnirea cu prefectul Brasovului a fost solicitata de oficialul iranian.Vizita a survenit in contextul in care anul acesta, in luna iulie, se vor implini 120 de ani de relatii diplomatice intre cele doua tari. Ambasada Republicii Islamice Iran in Romania doreste sa ... citeste toata stirea