Amenzi de 2.143.300 lei, aplicate anul trecut de ITM Brasov

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov a prezentat miercuri, 6 aprilie, in sedinta Colegiului Prefectural, raportul de activitate pe anul 2021. Conform datelor prezentate de directorul ITM Brasov, Adrian Reit, pentru incalcarea legislatiei muncii, anul trecut au fost aplicate 175 de amenzi, cu o valoare totala de 2.143.300 lei.Din totalul celor 175 de amenzi, 37 de amenzi (in cuantum de 1.640.000 lei) s-au aplicat pentru munca nedeclarata si 138 pentru savarsirea altor contraventii in