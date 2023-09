Amenzi de 42.000 de lei si 52 de avertismente lasate la 47 de patroni, de catre inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov. Este bilantul verificarilor facute in cadrul campaniei ce a vizat respectarea prevederilor ce vizeaza securitatea si sanatatea in munca in domeniile: hoteluri si alte facilitati de cazare, restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie (restaurantele, fast-food-urile, cantinele, cafenelele, bistrourile, cluburile si discotecile). Campania ... citeste toata stirea