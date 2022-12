Amenzile Craciunului: 68 in Piata Sfatului

La nivelul Politiei Locale Brasov, a fost intocmit un plan de verificare si masuri in ceea ce priveste activitatea desfasurata in cadrul Targului de Craciun organizat in Piata Sfatului. Din 30 noiembrie, de la instalarea "magiei Craciunului", si pana in prezent, agentii Politiei Locale Brasov au aplicat 68 de sanctiuni, in cuantum de 38.640 lei, atat in perimetrul targului, cat si pe strazile adiacente.Amenzile aplicate au fost pentru comert ambulant, patrundere in zona cu ... citeste toata stirea