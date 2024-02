Amenzile lunii ianuarie, de la ITM Brasov

93.500 lei este cuantumul amenzilor lasate de inspectorii de munca patronilor, in luna ianuarie 2024, pentru neregulile constatate atat in domeniul relatiilor de munca, cat si in domeniul securitatii si sanatatii in munca.Astfel, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Brasov, pentru "munca la negru" a fost data amenda unui angajator, de 20.000 de lei, si un alt angajator a primit avertisment. "Sanctiunile au fost pentru primirea la munca a unei persoane fara ... citește toată știrea