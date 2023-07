Dupa ce, luni dimineata, a vizitat centrul de refugiati de la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri din cartierul brasovean Bartolomeu, ambasadorul SUA in Romania, Excelenta Sa, Kathleen Kavalec, a avut la Primarie o discutie pe teme economice cu edilii brasoveni."Am discutat despre investitii. Ma bucur ca am putut sa aratam ambitiile Brasovului in acest domeniu, sa vorbim despre toate politicile care sustin un oras verde si *Brasov capitala verde*, dar totodata sa ... citeste toata stirea