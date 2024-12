Amnistia fiscala: cat s-a incasat, cat s-a anulat

Ministerul Finantelor a incasat, potrivit datelor obtinute de Profit.ro, 5,6 miliarde de lei din amnistia fiscala, in contextul in care tinta acestui demers a fost revizuita in noiembrie la 5,6-6 miliarde de lei. Astfel, pana la termenul limita (25 noiembrie), 202.479 de firme si persoane fizice au cerut sa beneficieze de amnistie, din care 99.758 cereri au fost respinse.La cele 50.390 cereri aprobate, statul a incasat 5,61 miliarde lei din datoriile anterioare datei de 31 august (data pana ... citește toată știrea