ANAF Brasov: Ghid pentru impozitul pe frumusete

Nu numai mintea se impoziteaza, ci si frumusetea! ANAF a publicat un ghid pentru plata impozitelor in cazul persoanelor care desfasoara activitati de infrumusetare si intretinere corporala. La fel cum se intampla in cazul profesorilor care dau meditatii, Fiscul a publicat un ghid pentru ca aceste persoane sa cunoasca toti pasii pe care ii au de facut sa fie in legalitate. "Persoanele fizice care intentioneaza sa obtina venituri din activitati de infrumusetare si infrumusetare ... citeste toata stirea