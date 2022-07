Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) deschide un call-center destinat asitentei contribuabililor in domeniul financiar.ANAF ofera indrumare si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal si cel al tehnologiei informatiei prin intermediul unui call-center, la numarul de telefon: 031.403.91.60.Call-center-ul este disponibil in intervalul orar:Luni - Joi: 8.30 - 16.30Vineri: 8.30 - 14.30. ... citeste toata stirea