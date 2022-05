ANAF: pe minus cu 6.000 de angajati

Dupa ce Guvernul Romaniei a anuntat ca de la 1 iulie are in plan suspendarea angajarilor in sistemul bugetar, sindicalistii din Federatia Nationala a Sindicatelor din Finante a reactionat, avertizand ca o astfel de masura, aplicata general, fara o analiza sectoriala, este departe de a aduce rezultatele dorite.Astfel, presedintele federatiei, Vasile Marica, a declarat ca in sistemul Ministerului Finantelor, care cuprinde Ministerul Finantelor - aparat central, ANAF - aparat central si unitati ... citeste toata stirea