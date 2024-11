ANAF printre studenti

In aceasta luna, ANAF va fi prezent in marile centre universitare din tara, unde va organiza nu mai putin de 29 de evenimente. Agentia isi va prezenta serviciile, dar principalul scop este cresterea civismului fiscal in randul contribuabililor. ANAF considera ca plata taxelor este atat o obligatie legala, cat si un act de responsabilitate sociala. "Unul dintre obiectivele imediate ale ANAF este cel de a promova o cultura in care conformarea fiscala voluntara sa fie perceputa drept o atitudine ... citește toată știrea