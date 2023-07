Angajatii ANAF vor protesta in zilele de joi si vineri, in fata Ministerului Finantelor, avand mai multe solicitari, printre care indexarea salariilor cu rata inflatiei, introducerea sporurilor in salariul de baza si consultari reale pe tema noii legi a salarizarii unitare.Federatia Sindicatelor din Administratia Fiscala ... citeste toata stirea