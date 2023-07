Starea de urgenta a incetat in insula Rhodos, iar viata revine la normal, a informat Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT), intr-un comunicat."Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a primit un nou mesaj al Secretarului General al Organizatiei Nationale de Turism a Greciei, domnul Dimitris Fragakis. 'Rhodos revine in forta! Ne bucuram sa anuntam ca starea de urgenta operationala a expirat pe insula Rhodos. Viata revine acum la normal in intreaga insula Rhodos, inclusiv ... citeste toata stirea