ANAT: Turismul isi revine

Turismul isi revine, dupa doi ani de pandemie, in contextul in care numarul celor care si-au facut rezervare in acest an se apropie de nivelul din 2019, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), remis, miercuri, redactiilor.Evenimentele din Ucraina au afectat rezervarile la finele lunii februarie si in prima parte a lunii martie, insa turistii au realizat ca este vorba despre un conflict care nu apartine Romaniei si ca a sosit momentul sa isi traiasca ... citeste toata stirea