Angajatii cu varste de peste 45 de ani ar putea deveni noul trend pe piata muncii, in conditiile in care angajatorii spun ca tinerii nu sunt seriosi si pleaca dupa o perioada scurta de timp.In prezent, angajatorii aleg tot mai des oameni cu experienta in piata muncii, iar principalul motiv este faptul ca o echipa formata din tineri este nesigura, in conditiile in care acestia pleaca repede, uneori fara sa respecte termenele de preaviz. La randul lor, cei de pana in 25 de ani spun ca ii ... citeste toata stirea