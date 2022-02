Angajatii CFR anunta greva generala pe 16 februarie

Miercuri, 16 februarie, se anunta o greva generala la CFR, potrivit unor postari publicate pe Facebook, pe mai multe grupuri cu circuit inchis, ale feroviarilor. Initiativa angajatilor va curpinde toate regionalele de cale ferata din tara, in toate ramurile de activitate."In data de 16 februarie 2022, ora 7:00, se anunta o greva generala la CFR, pe toate regionalele de cale ferata din tara, in toate ramurile de activitate: linii, instalatii, miscare, vagoane, comercial, etc. Salariatii sunt ... citeste toata stirea