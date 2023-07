Angajatii de la Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) vor fi in greva japoneza o saptamana, de azi, 17 iulie, pana vineri, 21 iulie."Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC), afiliat la Federatia PUBLISIND si la Blocul National Sindical - protesteaza impotriva inechitatilor salariale si a discriminarii salariatilor din ONRC fata de celelalte categorii de angajati din familia ocupationala *justitie*. In antiteza, in raport cu importanta ... citeste toata stirea