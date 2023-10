Primaria Brasov a vrut de-a lungul anilor sa deruleze mai multe proiecte impreuna cu Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), insa doar un singur bloc a fost construit prin acest parteneriat in ultimul deceniu. Acum, edilii vor sa mai faca o incercare si sa propuna ANL derularea unui proiect, care mai fusese vehiculat si in 2009, dar a esuat.Astfel, municipalitatea are in proprietate doua parcele de teren, una in suprafata de 1.000 de metri patrati, iar alta de aproape 1.966,72 metri patrati, ... citeste toata stirea