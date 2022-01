ANPC infiinteaza Comandamentul pentru Energie, pentru verificarea neregulilor din facturi

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) infiinteaza un Comandament pentru Energie, prin care va verifica daca furnizorii aplica plafonarea si compensarea facturilor.In contextul actualei situatii privind facturarea consumului de energie electrica si gaze naturale catre consumatorii persoane fizice, ca urmare a numarului mare de reclamati sosite de la cetateni, precum si a complexitatii neregulilor constatate in teren in cele 5 zile de cand au inceput verificarile in acest ... citeste toata stirea