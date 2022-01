ANRE implementeaza o platforma online care va permite schimbarea furnizorului de energie in 24 de ore

Furnizorii de electricitate si gaze vor putea fi schimbati in 24 de ore. ANRE lanseaza o platforma online prin care vrea sa reduca birocratia.Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat Regulamentul privind organizarea si functionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale, care va conduce la reducerea birocratiei si schimbarea furnizorului de energie in 24 de ore, potrivit unui comunicat citat de ... citeste toata stirea