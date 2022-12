ANSVSA: Carnea porcului crescut in gospodarie nu se poate vinde

Pentru ca se apropie sarbatorile de iarna si foarte multi romani vor sacrifica, in urmatoarele zile, porcii din gospodarii, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) reaminteste regulile de respectat in aceste situatii si face si cateva recomandari. De pilda, carnea porcului crescut in gospodarie, dar si produsele in care a fost folosita nu se pot vinde.Potrivit regulilor actuale, sacrificarea porcului crescut in gospodarie este permisa. Totusi, asa ... citeste toata stirea