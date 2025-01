Antreprenorii din Brasov, incurajati sa exporte in India

Primarul George Scripcaru si viceprimarii Dan Ghita si Lucian Patrascu au primit vineri, 10 ianuarie, vizita ambasadorului Indiei la Bucuresti, Excelenta Sa Manika Jain. Oficialul din India este in prima vizita oficiala la Brasov, dupa numirea in functie, in toamna anului trecut.Discutiile au vizat posibilitati de colaborare, atat in plan economic, cat si din punct de vedere cultural. Ca prim pas, Brasovul ar putea gazdui o intalnire intre delegatii economice din India si Brasov, interesul ... citește toată știrea