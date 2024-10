Anul 2029, cel mai optimist termen pentru autostrada Comarnic-Brasov

Autostrada Comarnic-Brasov are mici sanse sa fie finalizata inainte de anii 2029, 2030, sustine social-democratul Augustin Hagiu, fost presedinte al Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) si actual candidat al PSD Brasov pentru Camera Deputatilor."Daca toate studiile pentru partea de proiectare ar fi realizate, termenele cele mai probabile pentru finalizarea lucrarilor se intind deja catre anii 2029, 2030. Nu pot sa avansez absolut in niciun fel de termen sub anii amintiti", a ... citește toată știrea