Anul asta, dar la anul... Proprietarii Fabricii de Zahar Bod mai promit o data ca repornesc productia

"Best Achizitii SRL, detinatoarea brand-ului "Zahar BOD" si a unei parti reprezentive a Fabricii de Zahar Bod, va relua productia de zahar din sfecla de zahar in anul 2023", anunta compania intr-un comunicat. In acest sens, incepand de azi, 1 noiembrie 2022, se anunta demararea proceduroo de negociere si achizitie de sfecla de zahar de la producatorii si asociatiile de producatori interesate. Prima intalnire cu fermierii va avea loc vineri, 4 noiembrie a.c., ora 10:00, la sediul fabricii din ... citeste toata stirea