Anul trecut cu SUA si Coreea de Sud, acum cu Germania: o noua promisiune pentru constructia unei fabrici de pulberi in Brasov

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a declarat vineri, 12 aprilie, ca o fabrica de pulberi va fi construita in Romania in cadrul unui proiect cu grupul german Rheinmetall si va fi, din punct de vedere al tehnologiei, una dintre cele mai performante din lume, transmite Agerpres. Din precizarile facute de ministru rezulta ca nu exista o intelegere, ci ca proiectul se negociaza in prezent.Intrebat, in cadrul unei vizite de lucru efectuate in orasul Cugir, ... citește toată știrea