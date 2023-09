Primaria Brasov a emis vineri, 23 septembrie, ordinul de incepere a lucrarilor pentru construirea parcarii multietajate de tip "park & ride" din interiorul municipiului. Parcarea multietajata va fi construita in partea dreapta a terminalului RATBV din Bartolomeu, in apropierea viitoarei Sali Polivalente, iar potrivit anuntului primarului Brasovului, Allen Coliban, lucrarile vor fi terminate in maxim 12 luni.Noua parcare si va avea un regim de inaltime de 4 niveluri, din care doua subterane si ... citeste toata stirea