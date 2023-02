Anunt de participare - Institutia Oras Rasnov - 08 februarie 2023

Institutia Oras Rasnov, cu sediul in Rasnov, Judetul Brasov, Str. Piata Unirii nr. 12, cod postal 505400, telefon 0268/230002; 0268/230115, fax 0368.401.858, e-mail: secretariat@primariarasnov.ro, invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile sportive constituite in conformitate cu Legea 69/2000, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila in cadrul programului PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA pentru anul 2023.Suma ... citeste toata stirea