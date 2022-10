Anunt, dupa o dezbatere cu 20 de persoane: Vin cu "Brassovia" iar, in Consiliul Local

Primarul Brasovului, Allen Coliban, nu renunta la ideea infiintarii Ariei Naturale Protejate de Interes Local Brassovia si va reveni cu un proiect de hotarare de Consiliu Local in acest sens. Anuntul a fost facut de edil miercuri, 12 octombrie, seara, in timpul dezbaterii publice "Dialog despre natura si oras - De ce ne dorim aria naturala protejata Brassovia?", ce s-a desfasurat la Cinema Astra din Brasov."Voi reveni cu proiectul de hotarare in fata Consiliului Local Brasov. Apoi, intr-o ... citeste toata stirea