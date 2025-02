Anunt oficial: Cand isi vor primi integral banii pagubitii City Insurance si Euroins

Pagubitii City Insurance si Euroins, asiguratori intrati in faliment in 2021 si 2022, isi vor primi in sfarsit banii, dupa ce FGA si Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) au intervenit pentru a acoperi platile catre asigurati.Cererile de plata pentru creditorii City si Euroins ar putea fi platite in proportie de 80-85% pana la sfarsitul lunii octombrie 2025, restul platilor fiind programate pentru prima jumatate a anului 2026, a informat miercuri Autoritatea de Supraveghere ... citește toată știrea