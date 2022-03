Apa subterana a Romaniei: doar 9% in stare chimica slaba

In fiecare an, pe data de 22 martie, este marcata Ziua Mondiala a Apei (World Water Day), editia din acest an fiind despre rolul si importanta apelor subterane, prin sloganul "Apa subterana: Sa facem invizibilul vizibil!In acest context, directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR), Gabriel Francisc Stika, a apreciat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca apele subterane joaca un rol esential in ciclul hidrologic si sunt vitale pentru mentinerea zonelor umede si a ... citeste toata stirea