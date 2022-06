Apare "contractul de munca cu zero ore"

Parlamentarii PSD vor sa introduca in Codul Muncii un nou tip de contract de munca numit "contractul de zero ore", pentru angajatii din Romania Propunerea legislativa in acest sens, pentru completarea articolului 103 din Legea 53/2003 - Codul muncii, a fost inregistrata la Senat pe 8 iunie.Mai exact, potrivit initiatorilor, prin "contractul de zero ore", angajatorul nu este obligat sa garanteze un numar minim de ore pe saptamana. Astfel, se urmareste rezultatul orelor de munca si nu numarul ... citeste toata stirea