Apare rubrica "Bacsis" pe nota de plata: intre 0 si 15% sau cat vrei tu

Proiectul de legiferare a bacsisurilor in Romania a fost votat in Senat in octombrie 2019 si de atunci nu a mai fost luat in discutie la Camera Deputatilor. Aceasta pana acum.Bacsisul va fi evidentiat, incepand cu 1 ianuarie 2023, atat pe o nota pe plata, cat si pe bonul fiscal, conform proiectului de lege caruia comisia de buget a deputatilor i-a intocmit raport de adoptare, releva datele Profit.ro. Deputatilor le revine decizia finala in acest caz. Nerespectarea prevederilor legate de ... citeste toata stirea