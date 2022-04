Apartamentele din Brasov, scumpiri de la luna la luna: bloc nou - 25,7%, bloc vechi - 16,5%. Ajungem la 60%?

Piata imobiliara din Brasov este intr-o urcare continua, preturile locuintelor din Brasov crescand de la o zi la alta. Potrivit indicelui imobiliare.ro, apartamentele noi din Brasov s-au scumpit in ultimul an cu 25,7%, ajungand la o medie de 1.641 de euro/mp.Numai in luna martie s-au scumpit cu 4,3%, adica un metru patrat util s-a scumpit cu 67 de euro.In acelasi timp, apartamentele vechi s-au scumpit "doar" cu 16,5% in ultimul an, ajungand la un pret mediu de 1.465 de euro/metrul patrat. ... citeste toata stirea