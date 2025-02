Apeluri telefonice frauduloase cu locuri de munca

In ultima vreme, din ce in ce mai multi romani, atat din tara cat si din diaspora, au inceput sa primeasca apeluri suspecte de la persoane care pretind ca sunt reprezentanti ai departamentelor de resurse umane ale unor companii. Aceste apeluri, cunoscute sub denumirea de "robo-call", utilizeaza un sistem automatizat pentru a transmite un mesaj pre-inregistrat, care promit locuri de munca online cu salarii atractive.Cum putem recunoaste aceste apeluri inselatoare? Iata cateva semne distinctive, ... citește toată știrea