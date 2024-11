APM Brasov vrea sa se asigure ca scapam de mirosul "de Fin-Eco". Administratorul depozitului a primit "temele de casa" pentru construirea noii celule

Avand in vedere ca Celula nr. 4 a depozitului ecologic de deseuri de la Sacele se umple destul de repede, administratorul depozitului, SC Fin-Eco SA a inceput in vara demersurile pentru autorizarea lucrarilor la Celula nr. 5. Astfel, in luna august, reprezentantii operatorului au transmis un prim set de documente la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, iar specialistii institutiei au solicitat, la randul lor, realizarea unui raport de evaluare a impactului asupra mediului.Pentru ca ... citește toată știrea