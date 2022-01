APM pregateste "fotovoltaice pe blocuri"

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat pe pagina sa de Facebook calendarul programelor de finantare pentru anul 2022.Pe 4 februarie va incepe prima etapa a programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, cu un buget de peste 1,2 miliarde lei. Pentru a atinge obiectivul de a retrage cele 250.000 de rable pana in 2026, Ministerul va da un bonus de casare de 12.000 lei in cazul in care beneficiarul va preda la casare 2 autoturisme mai vechi de 15 ani, 7.500 lei pentru prima ... citeste toata stirea