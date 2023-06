Poiana BrasovUn nou complex de vacanta ar urma sa fie construit in Poiana Brasov. Este vorba de o cladire de tip pavilionar ce va fi ridicata in vecinatatea strazii Poiana Doamnei, intr-o poienita. Planul Urbanistic de Detaliu pentru aceasta investitie derulata de firma Doua HA Project SRL, care activeaza in domeniul turistic oferind facilitati de cazare, a fost avizat de catre Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism. "Se avizeaza cu conditia revizuirii plansei de reglementari ... citeste toata stirea