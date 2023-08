Planul urbanistic pentru constructia unui ansamblu monahal si a unui centru de sanatate in Poiana Brasov, in zona centrului de echitatie, a ajuns, in aceasta vara, pentru cea de-a treia oara in dezbaterea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism. Nici de aceasta data nu a fost "cu noroc", comisia nefiind de acord sa emita avizul de oportunitate pentru PUZ, deoarece a mai constatat alte lipsuri.Astfel, Arhiepiscopia Ortodoxa, care este titulara a proiectului, va trebui sa mai ... citeste toata stirea