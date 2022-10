Armata Romaniei vrea sa cumpere doua elicoptere H215M de la Airbus pentru 150 milioane de euro

Armata Romaniei a cerut Parlamentului sa aprobe achizitia a doua elicoptere H215M cu capabilitati de lupta la suprafata (Anti-Surface Warfare -ASuW) in valoare de 150 milioane, in contextul in care Airbus a deschis o fabrica la Brasov inca din 2016 si tot a asteptat o comanda de la Armata Romaniei.Solicitarea Armatei catre Parlament este motivata de noile conditii de securitate, cat si de indeplinirea integrala a misiunilor si obligatiilor ce-i revin Armatei Romaniei, in plan national si ... citeste toata stirea