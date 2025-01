Aro Palace a primit unda verde pentru a demara lucrarile de modernizare a vechiului Hotel Capitol

Hotelul Capitol a fost inaugurat in 1974, iar in 2023 compania Aro Palace, care il detine, a inceput demersurile pentru avizarea lucrarilor de renovare si modernizare a cladirii in vederea redeschiderii sub alt brand.Dupa ce a obtinut toate avizele necesare, inclusiv cel de la Cultura, care a avut mai multe obiectii pe proiect tinand cont ca hotelul se afla intr-o zona istorica, acum Aro Palace a obtinut autorizatia de construire si poate demara lucrarile. Autorizatia are o valabilitate de 2 ... citește toată știrea