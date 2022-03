Aro Palace a scos la licitatie Cerbul Carpatin. Conditii pentru ofertanti: doar restaurant, marca se pastreaza obligatoriu

Aro-Palace SA a scos la licitatie spatiul in care a functionat fostul restaurant "Cerbul Carpatin" din Piata Sfatului din Brasov, pus la dispozitie pentru inchiriere. In total, este vorba de 2.124 mp spatii interioare si 44 mp spatii exterioare, fiind impuse din start doua conditii de operare. "Destinatia spatiului este prestarea de servicii alimentatie publica si nu poate fi modificata. Marca *Cerbul Carpatin* va fi utilizata obligatoriu individual sau in asociere cu denumirea marcii/siglei ... citeste toata stirea