Aro Palace a semnat franciza cu Hyatt Hotel Corporation

Aro Palace SA anunta ca a semnat, pe 14 februarie a.c., scrisoarea de intentie pentru a intra intr-un acord de franciza cu Hyatt Hotel Corporation, in urma caruia hotelul Aro Palace Brasov va intra in familia internationala de hoteluri a renumitei marcii Hyatt. Se asteapta ca hotelul sa fie operat sub numele "Hyatt Regency, Aro Palace Brasov"."Suntem incantati sa facem primii pasi inspre a deveni parte din familiai Hyatt si sa aducem standardele lor de clasa mondiala in Romania," a declarat ... citește toată știrea