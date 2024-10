Aro Palace a semnat pentru transformarea in Hyatt. Si aripa noua, si aripa veche vor fi total transformate

Compania hoteliera Aro Palace a semnat luni, 28 octombrie, contractul de franciza cu Hyatt International LLC. Rebrandingul se va face pana in 2027, cand hotelul Aro Palace ar urma sa functioneze sub denumirea "Hyatt Regency, Aro Palace Brasov"."Am ajuns la un moment semnificativ in strategia noastra de dezvoltare. Pornind de la schimbarile pe care compania noastra le-a parcurs, incepand din 2023, si cu sprijinul puternic al echipei noastre dedicate, suntem acum pregatiti sa ne concentram pe ... citește toată știrea