Aro Palace, "bugetul Hyatt": 2,7 milioane de euro in 2024

Actionarii companiei hoteliere Aro Palace au decis, luna trecuta, demararea primei etape de investitii in hotelul de cinci stele Aro Palace. Astfel, potrivit deciziei, compania va investi 2,7 milioane de euro in acest an in hotelul cu acelasi nume, acesta urmand a fi pregatit pentru franciza Hyatt.Hotelul Aro Palace dispune de 189 de camere si suite pentru oaspeti si inca 67 de camere executive si suite, un spa de lux, baruri si sali destinate evenimentelor de business. Incheierea ... citește toată știrea