Compania hoteliera Aro Palace a publicat la Bursa de Valori Bucuresti situatiile financiare aferente S1/2023, care au inclus un profit net de 856.256 de lei la 30 iunie, de la o pierdere de 958.224 lei in perioada similara de anul trecut."Din analiza principalilor indicatori comparativ cu realizarile anului trecut se pot desprinde elementele pozitive in urma incheierii crizei epidemiologice, care au dus la cresterea veniturilor fata de realizarile anului precedent", se arata in raportul ... citeste toata stirea