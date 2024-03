Aro Palace, scoasa din pierderi de vanzarea Hotelului Coroana Postavarul

Compania Aro Palace, care administreaza doua hoteluri in Brasov, a raportat un profit net de 35,2 milioane de lei in 2023, dupa o pierdere de 708.200 de lei in anul anterior, veniturile companiei urcand cu 125%, pana la 80,5 milioane de lei, arata raportul financiar anual preliminar. Rezultatul este impactat, insa, de vanzarea Hotelului Coroana - Postavarul, cu peste 9,3 milioane de euro, mai mult de jumatate din veniturile obtinute de companie.Cifra de afaceri a fost cu 19,3% mai mare de la ... citește toată știrea