Aro Palace vrea sa redeschida Capitolul in 2025

Dupa ani de zile in care a fost inchis, Hotelul Capitol din Brasov va fi redeschis sub un alt brand. Calin Ile, presedintele Consiliului de Administratie al Aro Palace, a declarat pentru BizBrasov.ro, ca societatea Aro Palace, care detine hotelul Capitol, a alocat in bugetul de anul viitor un milion de euro pentru proiectare, avizare si alte investitii preliminare pentru refacerea acestui imobil, urmand ca in etapele urmatoare sa fie alocate restul sumele necesare pentru o renovare completa, ... citeste toata stirea