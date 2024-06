Asa arata Coradia, noul InterRegio. "Problemele cu clima sau curatenia ar trebui sa fie istorie"

Primul tren Coradia Stream din cele 37 cumparate de statul roman de la Alstom ar putea intra in circulatie cu calatori in decembrie 2024, estimeaza reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura (API). Acestia au vizitat depoul unde se afla noul tren si unde ar putea ajunge pana la sfarsit de 2025 si restul de 36 de rame, potrivit estimarilor producatorului, citate de API."Am vizitat depoul de mentenanta si primul Coradia Stream ajuns in tara din cele 37 care vor deservi multiple rute ... citește toată știrea